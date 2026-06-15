Свердловская прокуратура через суд хочет забрать землю у застройщика на Ботанике

Прокуратура Свердловской области просит суд расторгнуть договор аренды земельного участка в Ботаническом районе Екатеринбурга, который был заключен между застройщиком и Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Ботаника» и МУГИСО.

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Согласно материалам, прокурор просит признать недействительным (ничтожным) договор аренды земельного участка недалеко от Ботанического сада УрО РАН и ТЦ «Ботаника Молл», заключенный МУГИСО с ООО «Инвест-Строй» (в настоящее время ООО «Ботаника»). Договор был заключен еще в 2016 году, но позже были заключены несколько дополнительных соглашений в 2020, 2023 и 2025 годах. Прокуратура также просила применить обеспечительные меры, но суд в этом отказал.

«Применить последствия недействительности ничтожной сделки, возложив на ООО "Ботаника" обязанность вернуть Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области земельный участок. Запретить ООО "Ботаника" осуществлять на земельном участке любые виды деятельности (строительство, размещение сооружений и другие)»,— говорится в требовании прокуратуры. Речь идет об участке площадью 9,3 тыс. кв. м. Согласно кадастровой карте, вид разрешенного использования земли — хранение автотранспорта. Сейчас участок огорожен. По данным СМИ, на нем запланировано строительство паркинга.

Согласно сервису Kartoteka.ru, «Ботаника» зарегистрирована в Екатеринбурге на ул. Куйбышева, 99. Ее учредителями являются ООО «Ньютон Сити» (60%) и Владимир Потепун (40%). Правопредшественником компании является ЗАО «Инвест-Строй». АО «Ньютон» зарегистрирована в Тюмени, большая часть проектов также реализуется в Тюмени. Согласно сайту компании, в Екатеринбурге у компании есть проект «Шишимская горка» на Уктусе, но продажи там еще не открыты.

«Ъ-Урал» обратился за комментариями в свердловскую прокуратуру и к застройщику. На момент публикации ответа не поступило.

Следующее заседание по делу назначено на 21 июля.

Мария Игнатова