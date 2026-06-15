Зубастые родственники химер

Палеонтолог Санкт-Петербургского государственного университета Александр Иванов в составе международного научного коллектива исследовал образцы ископаемых — зубов древних хрящевых рыб надсемейства эдестоидов. Выявленные особенности строения, такие как зазубренность края коронки, ее износ, густая сеть сосудов, помогли выяснить особенности питания вымерших существ и выделить их в новые вид, род и семейство. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Canadian Journal of Zoology.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдестоид (Tuyuria insolita)

Фото: iStock Эдестоид (Tuyuria insolita)

Фото: iStock

Эдестоиды — надсемейство отряда вымерших хрящевых рыб эвгенеодониформы. Класс хрящевые рыбы подразделяют на два подкласса: эласмобранхии (сюда входят акулы и скаты) и эвхондроцефалии. Эдестоиды относят к последнему из них, и они были далекими родственниками современных химер, также принадлежащих к этому подклассу.

Представители этой группы обитали в древних морях на протяжении 45 млн лет, начиная с каменноугольного периода (примерно 345 млн лет назад). По словам ученых, эдестоиды представляли собой рыб со своеобразным строением зубной системы: в передней части челюсти находилась зубная спираль, а в остальной — ряды давящих зубов. Питались эти существа в основном беспозвоночными животными с раковиной.

Международный коллектив палеонтологов из СПбГУ и других организаций при помощи микротомографии изучил ископаемые зубы эдестоидов, а затем сравнил их с исследованиями других подобных рыб. Так удалось выделить новый род Tuyuria с видом Tuyuria insolita, отнесенный к новому семейству Lestrodontidae. Tuyuria — древнейший представитель надсемейства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфизный зуб эдестоида Tuyuria insolita, А — вид сбоку, Б — микротомографическое сечение зуба

Фото: пресс-служба СПбГУ Симфизный зуб эдестоида Tuyuria insolita, А — вид сбоку, Б — микротомографическое сечение зуба

Фото: пресс-служба СПбГУ

Изученные образцы найдены в нижнекаменноугольных отложениях Тульской области. Морфологические и микроанатомические исследования самого древнего из известных эдестоидных таксонов показали признаки, которые помогли установить его родство с ранее известными позднекаменноугольными родами Lestrodus, Edestus и Edestodus.

«Эти зубы обладают уникальными и примитивными чертами внешнего и внутреннего строения. Реконструировали положение зубов в спираль новой рыбы по характерным поверхностям прижизненного истирания и их функционирование»,— объяснил доцент кафедры осадочной геологии и палеонтологии СПбГУ Александр Иванов.

Исследованная Tuyuria продемонстрировала ряд особенностей, не свойственных эдестоидам. Так, ученые предположили, что скос коронки и зазубренность ее края приспособлены для захвата и перемалывания добычи с твердыми панцирем или раковиной, предположительно ракообразных и моллюсков.

На коронках зубов изученных образцов найдены выраженные следы прижизненного износа. Вершина коронки и губной край стерты, изношена значительная часть режущей кромки. Кроме того, у двух из трех зубов участки изношены асимметрично, только на одной стороне коронки, что указывает на манеру питания срезанием, как ножницами, либо на расположение этих зубов в парасимфизальной зубной серии — анатомических структурах в нижней челюсти.

Исследователям также удалось обнаружить густую сеть толстых питательных каналов. По словам ученых, эта система была нужна для снабжения ресурсами многочисленных зубных рядов хрящевых рыб. По словам палеонтологов, переоценка значимости признаков, ранее использовавшихся для определения систематики подотряда эдестоидных, привела к созданию нового семейства Lestrodontidae Lebedev fam. nov.

Анализ строения животных, далекие потомки которых живут на Земле до сих пор, поможет проследить их эволюцию, сделать выводы о направлении развития.

Пресс-служба СПБГУ