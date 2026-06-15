Путин телеграммой поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Она опубликована на сайте Кремля. Си Цзиньпину исполнилось 73 года.

«Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Под вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом , социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене»,— указано в телеграмме.

Господин Путин подчеркнул, что их встреча с Си Цзиньпином в мае в Пекине подтвердила «позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях». «Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов»,— отметил российский президент.

Подробнее о недавней поездке Владимира Путина в Китай — в репортаже «Ъ» «Церемонии без гегемонии».