ФСБ задержала кипрских брокеров по делу о мошенничестве на 7 млрд рублей

По делу о мошенничестве с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд руб. задержаны руководители кипрской брокерской компании. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Трое фигурантов дела находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело.

«Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники «вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата"» и по поддельным документам «осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний», считают в ФСБ.

По местам проживания подозреваемых и в офисах в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.