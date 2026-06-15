Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат в адрес коллеги

Суд в Москве оштрафовал на 3 тыс. руб. диспетчера Пушкинского музея, которая ругалась матом на коллегу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Конфликт между женщинами возник в начале года, указано в материалах дела. Сотрудницы конфликтовали из-за того, что помещения после смены иногда сдавались непроверенными и с мусором.

Одна диспетчер нецензурно выругалась на другую, это попало на видео. Был составлен протокол по административной статье об оскорблении. Обидчица признала вину.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд