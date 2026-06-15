Глава Челябинска доволен ливневками и ремонтом на Братьев Кашириных

Мэр Челябинска Алексей Лошкин прокомментировал журналистам, что ливневые канализации работают нормативно на улице Братьев Кашириных, затопленной днем ранее из-за дождя. Ключевой причиной произошедшего глава города называет засоры колодцев из-за неубранной скошенной травы и мусора, который скапливают нестационарные торговые объекты и оставляют граждане. В 2025 году часть дороги на Братьев Кашириных капитально отремонтировали, общая стоимость работ составляет 994 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

«В рамках реконструкции улицы Братьев Кашириных в прошлом году на этом участке (от улицы Северо-Крымской до Молодогвардейцев. — прим. „Ъ-Южный Урал“) были заменены все железобетонные колодцы, которые являются основанием для строительства водоотводных колодцев ливневой канализации. Это сделано достаточно своевременно, потому что состояние этих колодцев было критичным. Ливневая канализация на этом участке Братьев Кашириных работает нормативно. Хочу обратить внимание жителей и напомнить, что чистота на улицах поддерживается главным образом горожанами. При нестандартном объеме осадков весь мусор, который мы кидаем мимо урн, попадает на газоны и смывается. Дождеприемные решетки просто закупориваются»,— прокомментировал глава города.

За две недели июня в Челябинске выпало 75 мм осадков при норме 61,8 мм. Показатель превысил обычный на 21%. На аппаратном совещании в мэрии 15 июня заместитель главы по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев рассказал, что на выходных затопило сразу несколько улиц на северо-западе Челябинска — Братьев Кашириных, Университетскую набережную, Молодогвардейцев, а также Комсомольский проспект. По его словам, торговые объекты выставляют мусор за периметр, что и приводит к засорению ливневок.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», потоп на Братьев Кашириных в Челябинске произошел 14 июня. Из-за большого количества воды на улице не могли проехать троллейбусы, временно их движение останавливали.

Ольга Воробьева