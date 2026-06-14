В Челябинске после дождя затопило дорогу на Братьев Кашириных

Дорогу на улице Братьев Кашириных в Челябинске сильно затопило после обильного ливня. В настоящий момент бригады МКУ «ЭВИС» очищают ливневки и дождеприемные решетки от мусора, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за скопившейся воды временно останавливалось движение троллейбусов. В мэрии отмечают, что они уже вернулись на маршруты.

«С таким объемом осадков, выпавших за короткое время, не справится ни одна действующая ливневка»,— прокомментировали в администрации.

В 2025 году на дороге на улице Братьев Кашириных стартовал капитальный ремонт. Работы почти за 1 млрд руб. выполняет компания «Урал-сервис-групп». В рамках первого этапа в 2025 году отремонтировали участок от улицы Северо-Крымской до Молодогвардейцев. Как сообщала ранее администрация, в ходе работ подрядчик не только полностью заменяет асфальтовое покрытие, но и обустраивает ливневую канализацию, устанавливает освещение, наносит разметку и размещает велодорожки.

В 2026-м начался второй этап на участке улицы от Молодогвардейцев до Чичерина. Завершить капитальный ремонт планируется осенью текущего года.