В МВД сообщили о фейковом сайте Роскомнадзора

Мошенники зарегистрировали домен RKN24.RU и оформили его как сайт Роскомнадзора. На нем представлены справочные материалы, форма обратной связи и каталог несуществующих сотрудников ведомства. Об этом сообщило профильное управление МВД России.

«Аккуратные (но одинаковые) портреты, служебные номера и биографии должны вызывать доверие, когда жертве предлагают проверить данные "сотрудника" на сайте»,— указано в сообщении УБК МВД.

По данным полиции, в мае было заблокировано более 7,1 тыс. фишинговых сайтов и 457 ресурсов с вредоносным программным обеспечением. Кроме того, было отражено 1,3 тыс. DDoS-атак.

Об атаках хакеров на российские компании — в материале «Ъ» «Шантаж уже не тот».