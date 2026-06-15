В Fesco опровергли данные о переговорах с Wildberries по совместным предприятиям

Транспортная группа Fesco (входит в «Росатом») не ведет переговоры с Объединенной компанией Wildberries и Russ о вхождении в состав каких-либо совместных предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

«Fesco имеет договорные отношения с Wildberries и является одним из ключевых контейнерных перевозчиков импортных грузов в Россию»,— добавили в пресс-службе.

Сегодня РБК со ссылкой на источники писало, что Wildberries рассматривает возможное участие в совместном проекте РЖД и Fesco — платформе для регистрации всех грузовых потоков России. По словам собеседников издания, проект обсуждается с прошлого года, однако формат сотрудничества не определен до сих пор. По данным РБК, Wildberries предложила выкупить долю в 25% в будущем СП.