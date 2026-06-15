В НАО запретят продажу вейпов

Губернатор НАО Ирина Гехт поручила разработать окружной законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Решение принято для защиты здоровья молодежи, заявила глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее Госдума приняла закон, позволяющий регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ранее Госдума приняла закон, позволяющий регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы видим, как агрессивно мода навязывается молодежи. Вейпинг — это не безобидное увлечение, а прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем у детей»,— прокомментировала госпожа Гехт.

Кроме того, в НАО с 1 июля по 31 декабря 2026 года вводится запрет на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Исключение — заправка транспорта подростками, достигшими 16 лет и имеющими право на управление. В регионе уверены, что мера снизит количество ДТП с участием детей.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий регионам вводить полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина. Экспериментальный режим продлится пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Кроме того, с 1 марта 2024 года в России уже действует запрет на продажу вейпов с ароматизаторами и открытую выкладку устройств. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту также рассматривает инициативу о масштабном запрете на производство и импорт вейпов.

Карина Дроздецкая