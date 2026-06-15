В НАО запретят продажу вейпов
Губернатор НАО Ирина Гехт поручила разработать окружной законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них. Решение принято для защиты здоровья молодежи, заявила глава региона на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее Госдума приняла закон, позволяющий регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Мы видим, как агрессивно мода навязывается молодежи. Вейпинг — это не безобидное увлечение, а прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем у детей»,— прокомментировала госпожа Гехт.
Кроме того, в НАО с 1 июля по 31 декабря 2026 года вводится запрет на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Исключение — заправка транспорта подростками, достигшими 16 лет и имеющими право на управление. В регионе уверены, что мера снизит количество ДТП с участием детей.
Ранее Госдума приняла закон, позволяющий регионам вводить полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина. Экспериментальный режим продлится пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Кроме того, с 1 марта 2024 года в России уже действует запрет на продажу вейпов с ароматизаторами и открытую выкладку устройств. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту также рассматривает инициативу о масштабном запрете на производство и импорт вейпов.