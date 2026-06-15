FT: новостная служба «Би-би-си» сократит сотни сотрудников

«Би-би-си» сократит несколько сотен сотрудников новостной службы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Сокращения — первый этап масштабной реструктуризации в целях снижения издержек, в результате которой корпорация уволит, как ожидается, около 2 тыс. сотрудников.

По информации FT, официально о сокращениях в новостной службе будет объявлено на следующей неделе. Источники FT отмечают, что сокращения коснутся конкретных программ и «это будет ощутимо для зрителей и слушателей», поскольку сократят сотрудников, отвечающих за производство новостей для различных каналов, приложений и сайта «Би-би-си».

В настоящее время руководство «Би-би-си» ведет переговоры и консультации с правительством Великобритании по поводу изменения модели своего финансирования в условиях роста издержек. В соответствии с королевской хартией, корпорация финансируется за счет абонентской платы британских домохозяйств, а также за счет коммерческой деятельности и государственных грантов.

Алена Миклашевская