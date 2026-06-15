В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП с автобусом в Тюменской области

Водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком в Тюменской области, мог уснуть за рулем. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Автобус следовал из Уфы в Ханты-Мансийский автономный округ. В нем ехали 19 вахтовых рабочих «Самотлорнефтепромхима», уточнили «РИА Новости» в региональной прокуратуре.

ДТП произошло утром 15 июня в Исетском округе. 60-летний водитель автобуса погиб. Пострадали 11 пассажиров, двоих из них госпитализировали.