Под объекты Курской АЭС-2 отдадут 12 га земли

Земельный участок площадью 12,2 га в Макаровском сельсовете Курчатовского района хотят перевести в другую категорию для размещения объектов Курской АЭС-2. Проект соответствующего закона опубликован на портале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КуАЭС Фото: пресс-служба КуАЭС

Сейчас участок с кадастровым номером 46:12:031301:125 включен в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Изменить ее планируют на «категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения». По данным публичной кадастровой карты, стоимость земли составляет 664,1 тыс. руб.

Дата рассмотрения законопроекта установлена на 19 июня.

В начале минувшей недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в городе Курчатове Курской области освятили Свято-Троицкий храм, построенный при поддержке атомщиков, — его сооружали одновременно с энергоблоками ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Храм расположен в новом микрорайоне Курчатова — Атомграде. Строительство длилось в течение пяти лет.

Энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ уже к середине мая выработал 2 млрд кВт·ч электроэнергии. Запущен он был в декабре 2025 года.

Денис Данилов