Инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 выработал 2 млрд кВтч электроэнергии

Энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ выработал 2 млрд кВтч электроэнергии с момента запуска в декабре 2025 года. Данный объем энергии способен обеспечить потребности города с населением 500 тыс. человек в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курская АЭС

Фото: пресс-служба КуАЭС Курская АЭС

Фото: пресс-служба КуАЭС

Генератор мощностью 1 253 МВт был введен в эксплуатацию в конце апреля и с 1 мая начал поставки в Единую энергосистему страны. Объект спроектирован с применением передовых цифровых технологий и соответствует высоким стандартам безопасности.

Ввод в работу ВВЭР-ТОИ обеспечил рост выработки атомной энергии для нужд Курской области и поддержку крупных региональных инвестиционных проектов. Также блок гарантировал стабильную работу Объединенной энергосистемы Центра, заявили в пресс-службе АЭС.

«Благодаря ВВЭР-ТОИ Курская АЭС встала в один ряд с крупнейшими атомными станциями России, работающими на мощности свыше 3 тыс. МВт. Каждый миллиард кВтч — это вклад в энергетическую независимость, развитие промышленности и комфорт десятков тысяч семей»,— отметил директор Курской АЭС Владимир Увакин.

На площадке Курской АЭС-2 продолжается строительство энергоблоков № 2 и № 3 с реакторами ВВЭР-ТОИ. Согласно генеральной схеме развития энергетики, на станции возведут четыре новых блока общей мощностью 5 тыс. МВт.

Сооружение энергоблоков №1, №2, №3 и №4 Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ входит в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года. Всего за этот период в РФ предстоит построить 38 новых энергоблоков в семи регионах. Энергоблоки Курской АЭС-2 — проект, сочетающий в себе передовые технологии, высокую надежность и усиленные системы защиты, соответствующие мировым стандартам. Сооружение энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 включено в нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», реализуемый в период до 2030 года.

Подробно о строительстве Курской АЭС-2 читайте в материале «Ъ-Черноземье» «ТОИ еще будет».

Егор Якимов