В Азиатско-Тихоокеанском банке сменится председатель правления

Мигель Маркарянц покинул пост председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), чтобы сосредоточиться на других проектах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

В банке информацию об уходе господина Маркарянца подтвердили. Кандидатура нового председателя правления будет определена советом директоров банка и утверждена Центробанком.

Мигель Маркарянц пришел в АТБ в 2024 году и сменил на посту предправления Марата Джаукенова. С 2006 по 2020 год господин Маркарянц работал в ВТБ, где отвечал за розничную сеть, продажи и бизнес. Позднее работал в ПСБ, занимал должность старшего вице-президента.

АТБ принадлежит казахстанской Pioneer Capital Invest, которая осенью 2021 года купила его у Банка России за 14 млрд рублей. Помимо Pioneer Capital Invest, в торгах тогда участвовали ПСБ и Совкомбанк. Регулятор стал владельцем АТБ в ходе санации, начатой в 2018 году.