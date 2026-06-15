Спрос на бетонщиков-монолитчиков в России вырос почти вдвое

В марте-апреле работодатели в России активнее всего искали монолитчиков — число вакансий для них выросло на 98% год к году. Средние предлагаемые зарплаты достигли 141 303 руб. в месяц. Такие данные приводятся в исследовании «Авито Работы» и Level Group, на которое ссылается ТАСС.

Бетонщик-монолитчик — одна из важнейших профессий на строительном рынке. Они возводят несущие конструкции зданий из жидкого бетона и стальной арматуры.

Вторую строчку по спросу заняли инженеры строительного контроля, для которых число вакансий увеличилось на 72% год к году. Средние зарплаты для этой должности составляют 126,9 тыс. руб. На третьем месте — инженеры-геодезисты, спрос на которых вырос на 65%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 141,2 тыс. руб. На четвертом месте — гипсокартонщики (рост спроса — 47%, средние зарплаты — 95,1 тыс. руб.), на пятом — арматурщики (спрос вырос на 39%, средние зарплаты составляют 134,7 тыс. руб.).

В «Авито Работе» наиболее выраженную динамику средних предлагаемых зарплат зафиксировали у инженеров-геодезистов (+61%), сварщиков (+61%) и каменщиков (+57%).

В строительной отрасли в России сохраняется высокий уровень зарплат, особенно в сегменте рабочих специальностей. По данным «Авито Работы», в первом квартале бурильщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами: в среднем им предлагают около 200 тыс. руб. в месяц, что на 60% больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения в строительстве в целом выросли на 18% и достигли 127 097 руб. в месяц.