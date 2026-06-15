Глава Кузбасса объявил о завершении проектирования аэропорта в Шерегеше

Проектирование аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш завершено, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Документы передают на экспертизу, заключение должны представить осенью, уточнил глава региона.

«Строительство комплекса будем разбивать на три источника»,— сказал господин Середюк «РИА Новости». По его словам, инвесторы профинансируют строительство здания аэропорта и всей инфраструктуры, региональные власти — подъездной дороги от Шерегеша к аэропорту. На создание взлетно-посадочной полосы регион запросит федеральный бюджет.

Строительство планируется завершить в 2029 году. Изначально ввод в эксплуатацию планировался в 2027-м. Проектная площадь аэропорта — 14 тыс. кв. м. Пропускная способность — 1,7 млн пассажиров в год.