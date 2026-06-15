В России за четыре месяца произвели 165 тысяч тонн мороженого

По итогам 2025 года производство мороженого, по подсчетам Росстата, снизилось на 7,5%, до 517 000 т. Падение продолжилось в первом квартале 2026-го, составив 12–15% год к году, следует из данных Союза мороженщиков России. Однако по итогам четырех месяцев спад замедлился до 9%, а объем производства составил 165 600 т, сообщила «Ведомостям» замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Как пояснила госпожа Уткина, в этом году компании из-за дорогих кредитов снижали объемы создаваемых резервов и частично сужали продуктовые линейки в пользу самых востребованных позиций. На сокращение выпуска повлиял и уход с рынка крупного игрока — АО «Русский холод», который в прошлом году занимал 10-ю позицию в рейтинге Национального союза производителей молока. Глава Союзмолока Артем Белов связал сокращение производства со слабым спросом и поздним началом сезона из-за прохладной погоды.

Наталья Уткина уточнила, что в 2025 году подорожание молочного сырья вынудило производителей повышать цены. Она рассчитывает, что в этом году стабилизация стоимости сырья, по ее словам, позволит удерживать отпускные цены на прошлогоднем уровне. Сейчас в крупных торговых сетях минимальная цена вафельного стаканчика весом 70 г составляет 14 руб., а порционного мороженого весом 100 г — от 44 руб., рассказали в АКОРТ.

В середине мая рекордно жаркая погода, пришедшая в Центральную Россию, резко увеличила спрос на прохладительные напитки, воду и мороженое. Если за первую половину месяца их продажи выросли на 17–21% год к году, то за последнюю неделю рост ускорился до 40–50%.

О повышении спроса на прохладительные товары — в материале «Ъ» «Жара разогрела торговлю».