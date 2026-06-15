МВД: в Москве квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые женщины

В Москве женщины старше 60 лет чаще всего становятся жертвами мошенников и лишаются недвижимости. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«Если мы говорим в целом про операции, когда недвижимость была потеряна в результате мошеннических действий ... здесь можно нарисовать портреты четкие и понятные. Потерпевшие — это женщины после 60 лет», — отметил господин Васенин. По его словам, мужчины среди обманутых мошенниками встречаются реже.

Представитель МВД отметил, что принятые в 2025 году меры начали приносить положительные результаты: «Человек, когда приходит в агентство продавать жилое помещение, он, как правило, уже там начинает понимать, что оказался под влиянием мошенников». Однако граждан просят быть бдительными еще на этапе телефонных разговоров с незнакомыми людьми.