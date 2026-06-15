Циклон не уходит: в Петербурге вновь ожидаются дожди и грозы

В понедельник, 15 июня, Санкт-Петербург окажется под влиянием центральной части североатлантического циклона. Он сформирует облачную погоду, вызовет кратковременные дожди, местами — ливни с грозой, сообщил российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в Петербурге составит +20…+22°

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Температура воздуха в Петербурге составит +20…+22°

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге составит +20…+22°, в Ленинградской области +19…+24°, местами до +27°. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы. Во вторник также ожидаются кратковременные дожди, ночью +12…+14°, днем +17…+19°.

Карина Дроздецкая