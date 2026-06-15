У россиян вырос спрос на бюджетные MacBook и iPhone

Новые устройства Apple, предзаказ на которые открылся в России 5 марта, пользуются спросом у россиян. Доля продаж ноутбуков серии Neo от общего числа продаж этой категории компании составила 14%, а iPhone e-серии — 34%, по данным CDEK.Shopping.

В линейке Neo наибольшим спросом пользовался Apple MacBook Neo 13" (2026), A18 Pro в цвете Citrus: версии с 8 ГБ/512 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ разошлись с одинаковой долей — по 20%. Меньше всего покупали серебристую версию с 8 ГБ/256 ГБ.

Среди iPhone e-серии лидером стал Apple iPhone 17e, 256 ГБ, Dual eSIM в черном цвете — его доля составила 37,93%. На втором месте оказалась белая версия той же модели с 13,79%. Наименее востребованным стал белый iPhone 17e с конфигурацией Nano-SIM + eSIM.

Средняя цена Apple iPhone 17e составила 64 тыс. руб., Apple MacBook Neo — 58 тыс. руб. Средний чек во всем сегменте ноутбуков составляет 241,4 тыс. руб., в сегменте iPhone — 108,2 тыс. руб. В МТС говорят, что спрос на iPhone 17e держится на уровне прошлогоднего iPhone 16e.

Однако источник “Ъ” на рынке бытовой техники и электроники утверждает, что доля Apple на российском рынке смартфонов в первом квартале 2026 года сократилась до 9,6% с 9,9% годом ранее, в деньгах — с 34,5% до 32,1%. Собеседник “Ъ” связал это с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, «активно развивающих предложение в среднем и верхнем среднем ценовых сегментах».

При этом Apple сохраняет лидерство в премиальном сегменте и остается одним из крупнейших игроков рынка по выручке, продолжает собеседник “Ъ”. В сегменте ноутбуков доля Apple в штучных продажах выросла с 5,6% до 6%, но сократилась в деньгах с 12,8% до 10%.

Подробности — в материале «Ъ» «Apple грузят мешками».