Apple грузят мешками

Новые ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone e-серии за два месяца вошли в число наиболее востребованных устройств бренда в России. На долю предзаказа бюджетных Neo пришлось 14% всех продаж ноутбуков Apple, на iPhone e-серии — 34% реализованных смартфонов компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новые устройства Apple, предзаказ на которые открылся в России 5 марта, вошли в топ покупок россиян. Доля продаж ноутбуков серии Neo от общего числа продаж этой категории компании составила 14%, а iPhone e-серии — 34%, по данным CDEK.Shopping. В линейке Neo наибольшим спросом пользовался Apple MacBook Neo 13" (2026), A18 Pro в цвете Citrus: версии с 8 ГБ/512 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ разошлись с одинаковой долей — по 20%. Меньше всего покупали серебристую версию с 8 ГБ/256 ГБ.

Среди iPhone e-серии лидером стал Apple iPhone 17e, 256 ГБ, Dual eSIM в черном цвете — его доля составила 37,93%. На втором месте оказалась белая версия той же модели с 13,79%. Наименее востребованным стал белый iPhone 17e с конфигурацией Nano-SIM + eSIM.

Средняя цена Apple iPhone 17e составила 64 тыс. руб., Apple MacBook Neo — 58 тыс. руб.

Средний чек во всем сегменте ноутбуков составляет 241,4 тыс. руб., в сегменте iPhone — 108,2 тыс. руб. При этом ряд новинок в 2026 году вышел на рынок по более низким ценам по сравнению с предыдущими поколениями, отмечают в пресс-службе «М.Видео». iPhone 17e с объемом памяти 256 ГБ на старте продаж оказался на 25 тыс. руб. дешевле iPhone 16e в аналогичной конфигурации, а новый iPad Air 11 дюймов стоил на 7 тыс. руб. меньше прошлогодней модели. Этому способствовали укрепление рубля, стабилизация логистических цепочек и усиление конкуренции между производителями и поставщиками.

В МТС говорят, что спрос на iPhone 17e держится на уровне прошлогоднего iPhone 16e, хотя его продажи стартовали неоднозначно. «Отдельные ритейлеры видели высокий предзаказ, но по рынку первые три месяца выглядели слабо. iPhone 17e стартует лучше, но делать выводы о первых месяцах продаж преждевременно»,— утверждают в «Марвел-Дистрибуции». По их оценке, доля Apple на рынке смартфонов в первом квартале 2026 года выросла с 8% до 9% в штуках, в деньгах бренд сохранил первое место с долей чуть менее 30%. В ноутбуках — сократилась с 6% до 5%, хотя по выручке компания остается на втором месте.

Однако источник “Ъ” на рынке бытовой техники и электроники утверждает, что доля Apple на российском рынке смартфонов в первом квартале 2026 года сократилась до 9,6% с 9,9% годом ранее, в деньгах — с 34,5% до 32,1%: «Это связано с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, активно развивающих предложение в среднем и верхнем среднем ценовых сегментах».

При этом Apple сохраняет лидерство в премиальном сегменте и остается одним из крупнейших игроков рынка по выручке, продолжает собеседник “Ъ”. В сегменте ноутбуков доля Apple в штучных продажах выросла с 5,6% до 6%, но сократилась в деньгах с 12,8% до 10%. Это связано со смещением спроса в сторону бюджетных моделей: популярность набирают базовые версии MacBook Air и другие устройства. Так, компания укрепляет позиции по количеству проданных устройств, но средняя стоимость покупки снижается.

Дешевеют не столько сами флагманы, сколько «гигабайты и возможности»: тот же iPhone 17 вышел по цене iPhone 16, но уже с 256 ГБ вместо 128 ГБ, отмечают в пресс-службе Inventive Retail Group.

Покупатель за прежний бюджет может получить заметно больше. При этом MacBook Neo невозможно сравнить с другими ноутбуками Apple, поскольку это принципиально новый формат ноутбука компании, ориентированный на более доступный сегмент.

Снижение цен может быть связано и с тем, что Apple пытается занять большую долю в среднем сегменте смартфонов и ноутбуков, пользуясь своими долгосрочными контрактами с производителями оперативной памяти, обеспечивающими им сравнительно большие производственные мощности без значительного увеличения себестоимости, говорит директор по закупкам VVP Group Андрей Курносов. «В том же сегменте целый ряд производителей-конкурентов испытывает сложности с объемами производства и растущими издержками на фоне кризиса оперативной памяти»,— добавляет он.

Екатерина Фадеева