Петербург вошел в тройку регионов с лучшим социально-экономическим положением

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2025 года. Замыкают список Тува, Ингушетия и Калмыкия, говорится в исследовании РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первую десятку также вошли Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий АО

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ В первую десятку также вошли Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий АО

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Интегральный рейтинг Петербурга, как и Москвы, превышает 90 баллов. Также отметку в 80 баллов преодолели Татарстан и Московская область. В первую десятку также вошли Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий АО.

По сравнению с предыдущим годом интегральный рейтинг вырос только у 44 регионов, а снизился у 41. При этом у 19 из них снижение составило более 2 баллов. Состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не изменился. Десять регионов-лидеров обеспечивают более половины суммарного ВРП России, в них проживает более трети населения страны.

В последнюю десятку вошли Ненецкий АО, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский АО, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тува. Эксперты отмечают, что почти у всех регионов из последней десятки интегральный балл вырос.

Карина Дроздецкая