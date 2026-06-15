Части НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам «Евро-3»

Правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Послабление было разрешено осенью 2025 года и было продлено в мае, узнал "Ъ".

Решение принято для избежания дестабилизации внутреннего рынка топлива. По словам источника “Ъ”, под действие постановления подпадают НПЗ, перерабатывающие сырье в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса РФ. В их число входят НПЗ, заключившие с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющие право на получение обратного акциза.

Согласно постановлению, заводы вправе выпускать на внутренний рынок бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг, а для дизельного топлива предельный уровень серы установлен на отметке 350 мг на кг. Параметры соответствуют экологическому классу «Евро-3».

Кроме того, в бензине теперь допускается доля ароматических углеводородов в 42%, монометиланилина (октаноповышающей присадки) — 1%, а этанола — 5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Труба пониже, класс пожиже».