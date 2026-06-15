На Урале автомобили с пробегом весной стали покупать на 15% больше
Весной 2026 года на Урале выросли продажи автомобилей с пробегом на 15% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили аналитики автомобильного портала «Дром». Причиной стала в первую очередь низкая база.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
С марта наблюдается активный рост количества покупок и продаж авто во всех регионах Урала. Больше всего продажи выросли в Курганской области (+26%), на Ямале (+23%) и в Югре (+17%).
Среди популярных моделей наибольший рост показали Lada Niva Travel (+88%), Lada Vesta Cross (+65%), а также Mercedes-Benz S (+57%), Volkswagen Golf (+53%) и Hyundai ix35 (+51%).
На вторичном рынке преобладают машины старше 15 лет — их доля составляет 58%. Лидерами продаж среди них стали Ford Focus и четыре модели Lada: 2114 «Самара», «десятка» и «семерка». Среди подержанных авто возрастом до 15 лет наиболее востребованы Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Priora и Toyota Camry.
Аналитики «Дрома» отмечают, что китайские марки показали темп роста 32%, однако их доля на рынке составляет всего 4%. Лидерами продаж стали Chery Tiggo T11 (+1%), Haval Jolion (+134%), Lifan Solano (–2%), Lifan X60 (+3%) и Geely Coolray (+96%).
Немецкие модели покупали на 27% чаще, чем год назад. В топ-5 вошли Volkswagen Polo (+18%), Opel Astra (+20%), BMW 5 серии (+24%), Mercedes-Benz E (+11%) и Volkswagen Passat (+6%). Японские модели также выбирали на 22% чаще — в лидерах Toyota Camry (+28%), Toyota Corolla (+24%), Mitsubishi Lancer (+9%), Toyota RAV4 (+35%) и Mazda 3 (+9%).
Спрос на автомобили европейских (кроме немецких) и американских брендов весной вырос на 16%. В лидерах продаж — Ford Focus (+9%), Renault Logan (+1%), Chevrolet Lacetti (+12%), Skoda Octavia (+22%) и Chevrolet Aveo (+18%).
Напомним, сроки экспозиции подержанных автомобилей от частного продавца в УрФО выросли за год в 2,5 раза. В среднем он составил 172 дня, тогда как годом ранее — 69 дней.