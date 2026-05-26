Сроки экспозиции автомобилей с пробегом в УрФО выросли в 2,5 раза за год

Срок экспозиции автомобиля с пробегом у частного продавца в среднем составил 172 дня по итогам апреля, следует из данных, обнародованных на конференции «Авто.ру Бизнес». Годом ранее этот показатель составлял 69 дней.

Как следует из аналитики компании, 76% объявлений от частных продавцов имеют завышенную цену относительно рынка, чем во многом и обусловлено долгосрочное ожидание. Справедливая цена установлена у 13% выставленных на продажу автомобилей, заниженная — только у 1%. Еще 10% не попадают ни в одну из категорий.

При этом просмотры объявлений о продаже подержанных машин за год выросли на 19%. Особенно вырос интерес к китайским автомобилям с пробегом — на 24% к апрелю прошлого года. Для сравнения: интерес к новым автомобилям увеличился лишь на 10%.

В УрФО купить новую машину в 2026 году собираются 36% опрошенных. В среднем потратить на нее покупатели готовы 1,76 млн руб. 11% опрошенных намерены купить новую машину в салоне, 16% — с пробегом, 9% рассматривают оба варианта.

Анна Капустина