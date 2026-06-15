За незаконный майнинг на 20 млн рублей осудят трех красноярцев

В Красноярске осудят владельца фирмы и его сообщника по делу о хищении электроэнергии более чем на 20 млн руб. Им вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона. Еще один фигурант дела — сотрудник Березовского РЭС — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он обвиняется в получении 2 млн руб. в качестве взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), его дело выделено в отдельное производство и рассматривается судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году бизнесмен арендовал склады на производственной базе в Березовке, где разместил 75 единиц майнингового оборудования. Тогда же предприниматель привлек своего сообщника, начальника плавучего дока АО «Енисейское речное пароходство», который также работал на владельца помещений, взаимодействовал с сетевой компанией.

Фигурант дела подписал документы о вводе в эксплуатацию прибора учета, конструкция которого уже была изменена. Таким образом, счетчик начал учитывать не весь объем потребляемой электроэнергии.

С 2023-го по 2025 год ущерб «Красноярскэнерго» превысил 20 млн руб. Вину не признает только начальник плавдока. По его словам, он выполнял поручения владельца базы за фиксированное вознаграждение и не интересовался, для чего именно нужны подписываемые документы.

Александра Стрелкова