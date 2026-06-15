Китай и Монголия договорились о невмешательстве во внутренние дела

Монголия и КНР по итогам переговоров в Улан-Баторе между главами МИД заявили о взаимном уважении к независимости, суверенитету, территориальной целостности и выбранным путям развития стран. Стороны также подтвердили приверженность принципу взаимного невмешательства во внутренние дела. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В совместном коммюнике стран говорится, что КНР и Монголия не будут вступать в военные или политические союзы, направленные против другой стороны. Стороны также не будут заключать с третьими странами договоров, подрывающих суверенитет и безопасность другой стороны. Не допускается и использование своей территории третьими государствами для нанесения ущерба суверенитету и безопасности друг друга.

Монголия подтвердила приверженность принципу одного Китая и неприятие независимости Тайваня. Также в тексте сказано, что вопросы, касающиеся регионов Сицзан, Сянган и Синьцзян, являются внутренними делами КНР.

Главы МИД дали высокую оценку результатам трехстороннего сотрудничества с Россией. Стороны выразили твердую уверенность в том, что проект экономического коридора Китай—Монголия—Россия поможет процветанию и стабильности в регионе. Договор включает сопряжение стратегий развития стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Эрнест Филипповский