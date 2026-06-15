12 человек погибли в результате крушения самолета в США

В американском штате Миссури 14 июня разбился легкомоторный самолет Pacific Aerospace P750 авиакомпании Skydive Kansas City. Крушение произошло неподалеку от аэропорта города Батлер, в результате погибли 12 человек — пилот и 11 парашютистов. Об этом сообщает ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ABC Affiliate KMBC. / Reuters Фото: ABC Affiliate KMBC. / Reuters

По информации местных властей, падение самолета произошло практически сразу после взлета, воздушное судно разбилось в поле, которое является частью территории аэропорта. Национальное управление по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование.

Компания Skydive Kansas City назвала произошедшее «сокрушительной потерей» для всего парашютистского сообщества и выразила соболезнования семьям, друзьям и близким всех погибших. Компания оказывает содействие в расследовании.

Влад Никифоров