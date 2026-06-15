Суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска за подготовку теракта

1-й Восточный окружной военный суд приговорил 60-летнюю жительницу Хабаровска к 19 годам колонии за подготовку теракта. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

По данным суда, женщина привлекла двоих своих знакомых к подготовке поджога и взрыва на объекте, который она выбрала сама. Фигурантка также самостоятельно научилась изготовлению взрывчатки и зажигательных устройств. После этого она была задержана сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю.

Суд признал женщину виновной в участии в деятельности террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК) и экстремистской (ч. 2 ст. 282.2 УК) организаций, вовлечении лиц в подготовку теракта (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), прохождение соответствующего обучения (ст. 205.3 УК) и подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК). Кроме лишения свободы, женщина также на три года лишена права на публикации в соцсетях.

Эрнест Филипповский