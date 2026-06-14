Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго выросло до 782

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 782, известно о 181 смерти. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ страны.

По информации ведомства, за сутки от лихорадки умерли 32 человека, 72 заболели. Случаи заболевания были выявлены еще в двух районах провинций Итури и Северное Киву.

О вспышке штамма Бундибугио официально объявили 15 мая. Заболевание несколько недель оставалось незамеченным, признали власти. Лихорадка распространяется в трех провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт: Итури, Северное Киву и Южное Киву. Кроме того, есть подтвержденные случаи заболевания Эболой в соседней Уганде.