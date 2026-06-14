На пляже Турции обнаружили беспилотник с боеприпасами

На побережье Черного моря в Турции обнаружили беспилотник с боеприпасами. Об этом сообщило агентство IHA. По его данным, дрон нашли на пляже Капысую, расположенном на границе между провинциями Бартын и Кастамону.

Haber Turk пишет, что дрон заметили отдыхавшие на пляже люди. После получения сообщения на место прибыли группа следователей жандармерии и эксперт по обезвреживанию бомб. Пляж был эвакуирован, полицейские оцепили территорию.

Происхождение беспилотника определить не удалось. Предполагается, что вооруженный дрон упал в море и его прибило к берегу. После экспертизы беспилотник будет отправлен в Анкару для детального изучения.