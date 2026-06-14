Певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в юго-западной части Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил CNN Brasil. По данным СМИ, всего в авиакатастрофе погибли шесть человек.

CNN сообщило, что в одном вертолете находилось пять человек, в другом — только один пилот. После столкновения вертолеты упали на парковку. Около 20 машин были повреждены и загорелись. Среди погибших также числится 32-летний певец Оливер Три и аргентинский блогер Гаспар Прим (Gaspi). Информацию подтвердила местная полиция.

Оливер Три Никелл — автор песен, рэпер, продюсер и кинорежиссер. Он родился в июне 1993 года в Калифорнии. Певец наиболее известен своими треками «When I’m Down», «Miss You» и «Life Goes On». Его дебютный альбом «Ugly Is Beautiful» вышел в 2020 году. Последним крупным релизом американского музыканта стал его четвертый студийный альбом «Love You Madly, Hate You Badly». Он вышел в апреле этого года.