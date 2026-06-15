ФАС не подправит счетчик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) во исполнение решения Конституционного суда предлагает исправить правовой пробел, позволяющий сейчас начинать исчислять заново предусмотренный КоАП годичный срок давности для назначения штрафа за антимонопольные нарушения. Принятие внесенных службой законопроектов, отмечают юристы, позволит исключить возможность произвольного исчисления этого срока и убрать риски наступления повторной ответственности за одно и то же нарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

ФАС опубликовала для общественного обсуждения два законопроекта, разработанные во исполнение решения Конституционного суда (КС) от 29 апреля 2026 года. Тогда суд постановил устранить правовую неопределенность, когда срок давности для привлечения к ответственности по делам о нарушении антимонопольного законодательства или норм о гособоронзаказе мог обнуляться при пересмотре или обжаловании вынесенных решений.

Речь идет о практике, когда антимонопольный орган принимал решение о нарушении и возбуждении административного дела, а затем пересматривал его «по новым обстоятельствам» и выносил новое решение, зачастую подтверждающее то же самое нарушение. В результате предусмотренный КоАП годичный срок давности для назначения штрафа начинал исчисляться заново.

Поводом для разбирательств в КС стала жалоба ООО «Стратегия». В 2021 году управление ФАС по Удмуртии признало, что компания нарушила нормы закона «О конкуренции». После этого дело пересматривалось, и решение о нарушении было принято повторно и с новым сроком давности. КС же, разбирая жалобу, постановил, что возможность повторного привлечения к ответственности за то же деяние несовместимо с конституционными принципами.

В результате ФАС пришлось готовить уточнения законодательства. Первый законопроект вносит правки в КоАП — срок давности привлечения к ответственности в случае пересмотра дела по новым обстоятельствам предлагается исчислять с даты, когда комиссия антимонопольного органа своим первым решением установила факт нарушения. По словам партнера Б1 Василия Маркова, прежняя редакция КоАП допускала, что «срок начинал течь заново — с момента вступления в силу нового, а не первоначального решения».

Вторым проектом поправки вносятся в закон «О защите конкуренции» — предельный срок, в течение которого участники дела об антимонопольном законодательстве могут подать заявление о пересмотре решения, ограничивается одним годом с момента, когда стали известны обстоятельства, являющиеся основанием для этого шага. Раньше, поясняет руководитель антимонопольной практики МКА «Аронов и Партнеры» Оксана Кромская, пресекательного срока не было.

Этим же законопроектом предлагается конкретизировать, какие именно решения может выносить комиссия по итогам пересмотра дела: либо об изменении предписания, либо об отсутствии оснований для этого. Сейчас, поясняет Оксана Кромская, комиссия может не только удовлетворить заявление о пересмотре или отказать в этом, но и вернуть его, если сроки или форма подачи не были соблюдены.

В пресс-службе ФАС “Ъ” сообщили, что применительно к антимонопольному законодательству практика двойного привлечения к ответственности отсутствует. Юристы тем не менее отмечают, что такие риски действительно существуют. «Нельзя сказать, что такая практика повсеместна, но все же риск произвольного исчисления срока давности действительно имелся»,— говорит Оксана Кромская. По ее словам, поскольку речь идет фактически о «двойной» ответственности, то и переплата по штрафам в случае обнуления срока давности могла быть «двойной» и достигать «миллионов рублей».

Наличие пробелов, на устранение которых нацелены законопроекты, подтверждает и старший консультант антимонопольной практики Kept Егор Солодчук. По его мнению, принятие законопроектов станет позитивом не только для участников административных дел, но и для регулятора — за счет снижения рисков допущения ошибок антимонопольными органами.

Полина Попова