ГИБДД: водители стали чаще скрываться с места ДТП

С начала года в России, согласно опубликованной отчетности ГИБДД, наблюдается почти 7-процентный рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве.

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Водители, как правило, принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике, предполагает основатель проекта «Подслушано у ДПС», капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов. «Многие рассчитывают, что их не поймают, видя, что нарядов ДПС на дорогах мало,— объясняет эксперт.— Хотя по факту большинство все-таки ловят и находят». Это подтверждается и статистикой ГИБДД: в 80% случаев автомобилистов рано или поздно обнаруживают.

Часть водителей, отмечает господин Ильинов, находятся в состоянии опьянения: убегая, они пытаются уйти от наказания за нетрезвую езду. Санкция, согласно ст. 12.8 КоАП, применяется двойная — штраф в размере 45 тыс. руб. с лишением прав на срок до двух лет. За оставление же места ДТП применяется ответственность по ст. 12.27 КоАП с альтернативным наказанием — лишением прав на срок до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

Иван Буранов