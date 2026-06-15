Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Детям с аутизмом подыскали новые дозировки

Психиатры представили обновленную версию клинических рекомендаций по РАС

Российское общество психиатров, выяснил “Ъ”, согласилось смягчить спорные положения проекта клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра (РАС) у детей после критики независимых экспертов, родителей и депутатов. Решено, в частности, сократить максимальные суточные дозы некоторых нейролептиков и увеличить минимальный возраст применения ряда лекарств. Зарубежные методы диагностики и коррекции РАС получили частичное признание, хотя изначально фактически отрицались. Тем не менее, эксперт считает, что документ не претерпел существенных изменений и пользоваться рекомендациями будет сложно.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Российское общество психиатров (РОП) опубликовало на профильном портале Минздрава новую редакцию проекта клинических рекомендаций по диагностике и коррекции расстройств аутистического спектра (РАС) у детей, обратил внимание “Ъ”. Первую версию документа критиковали депутаты, независимые эксперты и родительское сообщество (см. “Ъ” от 1 апреля), после чего рекомендации по поручению Минздрава отправили на доработку.

Споры возникли в том числе из-за дозировки нейролептиков, назначаемых при терапии.

РОП предлагало применять 15 мг рисперидона в качестве максимальной суточной дозы, хотя действующие рекомендации разрешают не более 3 мг. После критики решено оставить существующую дозировку, а также поднять минимальный возраст применения лекарства с двух до пяти лет. Арипипразол изначально рекомендовалось применять начиная с дозы 1,25 мг, хотя в России он доступен в дозировке от 10 мг. В итоге допустимый диапазон доз препарата предложено скорректировать с 1,25–15 мг до 5–10 мг в сутки. Галоперидол РОП предлагает разрешить применять не с двух лет, а с трех (как планировалось изначально), и в «исключительных» случаях при непереносимости других антипсихотиков.

Изменения коснулись и оценки эффективности распространенных за рубежом методов диагностики и коррекции РАС.

  • В частности, тест ADOS-2 (позволяющий оценить особенности общения и социального взаимодействия ребенка) теперь признается мировым «золотым стандартом», применение которого в России, впрочем, все же ограничено.
  • ABA-терапия (специальный метод отработки навыков ребенка с РАС через систему поощрений) характеризовалась как крайне дорогостоящая и критиковалась за то, что выученные ребенком навыки не переносятся в реальную жизнь. Теперь эта терапия признается эффективной в краткосрочной перспективе, но отмечается, что интенсивные программы (20–40 часов в неделю) практически нереализуемы в государственных школах, где могут учиться дети с РАС.
  • Методика TEACCH (включает структурированное обучение ребенка) называлась противоречащей российским образовательным стандартам, а система коммуникации с помощью карточек PECS — тормозящей развитие речи. В новой редакции документа TEACCH и PECS получили отдельные формализованные рекомендации с четкими показаниями к применению.

В ответ на запрос “Ъ” Минздрав предоставил комментарий руководителя отделения детской психиатрии НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. М. Бехтерева Минздрава Игоря Макарова.

Новые клинические рекомендации, сказал господин Макаров, «претерпели определенные изменения»: учтены «корректные» замечания, сделанные во время обсуждения проекта документа.

Авторы подправили дозировки, в остальном существенных изменений нет. «Работать по этому документу и оказывать адекватную помощь будет просто невозможно»,— комментирует ситуацию детский психиатр Степан Краснощеков (автор экспертного разбора первого варианта документа).

Обсуждение второй версии клинических рекомендаций продлится до 24 июня.

Наталья Костарнова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд