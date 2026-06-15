Детям с аутизмом подыскали новые дозировки

Российское общество психиатров, выяснил “Ъ”, согласилось смягчить спорные положения проекта клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра (РАС) у детей после критики независимых экспертов, родителей и депутатов. Решено, в частности, сократить максимальные суточные дозы некоторых нейролептиков и увеличить минимальный возраст применения ряда лекарств. Зарубежные методы диагностики и коррекции РАС получили частичное признание, хотя изначально фактически отрицались. Тем не менее, эксперт считает, что документ не претерпел существенных изменений и пользоваться рекомендациями будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Российское общество психиатров (РОП) опубликовало на профильном портале Минздрава новую редакцию проекта клинических рекомендаций по диагностике и коррекции расстройств аутистического спектра (РАС) у детей, обратил внимание “Ъ”. Первую версию документа критиковали депутаты, независимые эксперты и родительское сообщество (см. “Ъ” от 1 апреля), после чего рекомендации по поручению Минздрава отправили на доработку.

Споры возникли в том числе из-за дозировки нейролептиков, назначаемых при терапии.

РОП предлагало применять 15 мг рисперидона в качестве максимальной суточной дозы, хотя действующие рекомендации разрешают не более 3 мг. После критики решено оставить существующую дозировку, а также поднять минимальный возраст применения лекарства с двух до пяти лет. Арипипразол изначально рекомендовалось применять начиная с дозы 1,25 мг, хотя в России он доступен в дозировке от 10 мг. В итоге допустимый диапазон доз препарата предложено скорректировать с 1,25–15 мг до 5–10 мг в сутки. Галоперидол РОП предлагает разрешить применять не с двух лет, а с трех (как планировалось изначально), и в «исключительных» случаях при непереносимости других антипсихотиков.

Изменения коснулись и оценки эффективности распространенных за рубежом методов диагностики и коррекции РАС.

В частности, тест ADOS-2 (позволяющий оценить особенности общения и социального взаимодействия ребенка) теперь признается мировым «золотым стандартом», применение которого в России, впрочем, все же ограничено.

(позволяющий оценить особенности общения и социального взаимодействия ребенка) теперь признается мировым «золотым стандартом», применение которого в России, впрочем, все же ограничено. ABA-терапия (специальный метод отработки навыков ребенка с РАС через систему поощрений) характеризовалась как крайне дорогостоящая и критиковалась за то, что выученные ребенком навыки не переносятся в реальную жизнь. Теперь эта терапия признается эффективной в краткосрочной перспективе, но отмечается, что интенсивные программы (20–40 часов в неделю) практически нереализуемы в государственных школах, где могут учиться дети с РАС.

(специальный метод отработки навыков ребенка с РАС через систему поощрений) характеризовалась как крайне дорогостоящая и критиковалась за то, что выученные ребенком навыки не переносятся в реальную жизнь. Теперь эта терапия признается эффективной в краткосрочной перспективе, но отмечается, что интенсивные программы (20–40 часов в неделю) практически нереализуемы в государственных школах, где могут учиться дети с РАС. Методика TEACCH (включает структурированное обучение ребенка) называлась противоречащей российским образовательным стандартам, а система коммуникации с помощью карточек PECS — тормозящей развитие речи. В новой редакции документа TEACCH и PECS получили отдельные формализованные рекомендации с четкими показаниями к применению.

В ответ на запрос “Ъ” Минздрав предоставил комментарий руководителя отделения детской психиатрии НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. М. Бехтерева Минздрава Игоря Макарова.

Новые клинические рекомендации, сказал господин Макаров, «претерпели определенные изменения»: учтены «корректные» замечания, сделанные во время обсуждения проекта документа.

Авторы подправили дозировки, в остальном существенных изменений нет. «Работать по этому документу и оказывать адекватную помощь будет просто невозможно»,— комментирует ситуацию детский психиатр Степан Краснощеков (автор экспертного разбора первого варианта документа).

Обсуждение второй версии клинических рекомендаций продлится до 24 июня.

Наталья Костарнова