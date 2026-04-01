Детей с аутизмом полечат отечественными методами

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила Минздраву пересмотреть проект клинических рекомендаций по диагностике и коррекции расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. Автор письма со ссылкой на экспертов утверждает, что рекомендации содержат потенциально опасные для детей дозировки нейролептиков, а также предполагают отказ от давно применяемых международных диагностических протоколов. В разработавшем проект Российском обществе психиатров критику сочли «недостоверными и искаженными сведениями», не исключив при этом, что все же учтут замечания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева («Новые люди») обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой доработать проект новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению расстройств аутистического спектра у детей. Депутат ссылается на «независимый экспертный анализ», обнаруживший в проекте ошибки, некорректные интерпретации исследований и спорные рекомендации по терапии. Документ, который проходит общественное обсуждение, подготовлен Российским обществом психиатров (РОП). Если рекомендации утвердят, они заменят действующие с 2024 года.

Эксперты, на которых ссылается Ксения Горячева, обнаружили в проекте неточности, связанные с дозировкой препаратов, используемых для коррекции РАС.

Документ, в частности, допускает применение 15 мг рисперидона в качестве максимальной суточной дозы против 3 мг в актуальных рекомендациях. Арипипразол РОП рекомендуется с начальной дозы 1,25 мг, но минимальная доступная в РФ дозировка — 10 мг. Эксперты указали на то, что для коррекции раздражительности (наблюдается у детей с РАС) РОП предлагает применять луразидон, хотя исследования (на которые авторы рекомендаций сами же ссылаются) показывали, что препарат действовал не лучше плацебо.

Галоперидол РОП рекомендует детям с двух лет на основании единственного исследования 1984 года, в котором у каждого четвертого ребенка после применения препарата развилась острая дистония (состояние, характеризующееся спазмами мышц шеи, глаз, языка).

Отметим, что действующий документ ориентирован во многом на международные диагностические протоколы. В том числе на разработанный в 1989 году тест ADOS (позволяющий оценить особенности общения и социального взаимодействия ребенка) и специальное диагностическое интервью.

Документ признает эффективной АВА-терапию, обучающую детей с РАС необходимым бытовым навыкам через «позитивное» поощрение. Рекомендации содержат отдельный блок, опровергающий связь вакцинации с развитием РАС (существует продвигаемая рядом экспертов версия о существовании такой связи).

РОП же предлагает основной приоритет отдать отечественным методам, ссылаясь на то, что иностранные недостаточно изучены.

Речь идет в том числе о шкале количественной оценки детского аутизма (разработана российскими психиатрами в начале 2000-х) и скрининговой анкете Минздрава. Последняя заполняется родителями во время профилактического медосмотра детей, достигших возраста двух лет: по итогам решается, попал ли ребенок в группу риска.

В терапии акцент также делается на отечественных подходах, включая «эмоционально-смысловой метод» Института коррекционной педагогики. С его помощью врачи корректируют РАС не через отработку поведенческих навыков, а через установление эмоционального контакта между ребенком и взрослым. Среди терапевтических методов упоминаются сенсомоторная коррекция (включающая упражнения, активизирующие зрение, слух и осязание) и игротерапия.

Госпожа Горячева обращает внимание на важность применения разработок ученых за последние 50 лет «с целью избежать стигматизации заболевания и предоставить возможность социализации детей с РАС и их родителей». Еще в 2024 году на этапе обсуждения вокруг проекта рекомендаций развернулась дискуссия. Уже тогда профессиональное сообщество возмутилось тем, что авторы разрешают использовать галоперидол для коррекции поведения у детей с РАС от двух лет. В итоге проект отклонили. Сейчас же, отмечает госпожа Горячева, РОП предлагает вернуть нормы отклоненного проекта. Она просит господина Мурашко поставить вопрос «на личный контроль», приостановив разработку документа.

Новые рекомендации, по сути, подталкивают врачей к избыточному назначению лекарств, хотя РАС не лечится, отмечает детский психиатр Степан Краснощеков: «Врачи просто перейдут на медикаментозную терапию там, где она нужна и не нужна».

Он подчеркивает, что проект возвращает в практику устаревшие диагностические процедуры, в частности обязательное экспериментально-психологическое обследование для всех детей, которое было распространено еще в 1960-х годах: «Вместо этого существуют обоснованные методики, которые описаны в действующих рекомендациях, но в новом проекте предлагается от них отказаться». Положительные изменения в проекте, по мнению психиатра, тоже есть: в нем появились рекомендации по лечению СДВГ и нарушений сна. Однако, по словам господина Краснощекова, эти поправки не решают «системных проблем» документа.

Расстройства аутистического спектра Расстройства аутистического спектра — это группа нарушений развития, которые проявляются, как правило, в течение первых лет жизни ребенка. Среди симптомов РАС — неспособность социализироваться, общаться с другими людьми, ограниченность интересов, стереотипные повторяющиеся действия. В группу РАС входят детский аутизм, синдром Аспергера и синдром Каннера. Основные методы лечения связаны с коррекцией поведения и социальной адаптацией детей, лекарства являются вспомогательным инструментом. 2 апреля отмечается День распространения информации об аутизме. Согласно последнему отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США за март 2025 года, расстройство аутистического спектра встречается у 1 из 31 ребенка в возрасте восьми лет (около 3,2%). У мальчиков расстройство развивается в среднем в 3,4 раза чаще, чем у девочек. По статистике ВОЗ, аутизмом в мире страдает примерно каждый 127-й человек. В России, по данным Росстата на основе сведений Минздрава, в 2024 году было зарегистрировано 76,1 тыс. детей и 5,06 тыс. взрослых с РАС.

В пресс-службе Минздрава “Ъ” порекомендовали обратиться к разработчикам рекомендаций. В РОП “Ъ” сообщили, что документ актуализируется в связи с «развитием научных данных, накопленной клинической практикой». «Отдельные высказывания, прозвучавшие в публичном поле, содержат недостоверные и искаженные сведения как о содержательной части разрабатываемого документа, так и о процедуре его подготовки,— прокомментировал письмо госпожи Горячевой “Ъ” президент РОП Николай Незнанов.— Подобные формулировки вводят в заблуждение профессиональное сообщество и общественность, создавая предвзятое отношение к труду специалистов».

РОП призвало придерживаться «фактов, исключать распространение ложных сведений и не допускать некорректных нападок на профессионалов, чья деятельность направлена на повышение качества медицинской помощи пациентам с РАС». В организации при этом дали понять, что, возможно, учтут поступившие предложения.

Наталья Костарнова