В Петербурге арестовали компанию подростков за избиение людей

Красногвардейский районный суд избрал меры пресечения четырем несовершеннолетним, подозреваемым в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одного заключили под стражу, остальные будут отбывать домашний арест

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Одного заключили под стражу, остальные будут отбывать домашний арест

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, компания в состоянии алкогольного опьянения зашла в магазин «Верный» на Муринской дороге. Из-за незначительного повода подростки избили посетителя, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами по голове и туловищу.

Также у дома 159 по Пискаревскому проспекту двое из компании, будучи вновь пьяными, напали на трех прохожих. Молодые люди избили их ногами и руками. 12 июня хулиганов задержала полиция.

В итоге суд заключил под стражу до 9 августа подростка 2009 года рождения. Отбывать двухмесячный домашний арест будут еще два подростка 2009 года рождения и один 2011-го. Большинство молодых людей возражали против ареста, но суд счел доводы следствия убедительными.

Карина Дроздецкая