У берегов Омана затонуло индийское судно Virat 1

Индийское судно Virat 1 затонуло у побережья Омана. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел примерно в 80 морских милях к востоку от Рас-эль-Хадда. На борту находилось 14 членов экипажа, все — индийские граждане. В Генеральном управлении судоходства сообщили, что все моряки спаслись. По предварительным данным, судно затонуло после отказа двигателя. Что именно произошло, выясняется.

Посольство Индии в Маскате заявило, что сейчас на месте ЧП ведется спасательная операция. К ней привлечены находящиеся поблизости суда, спасатели координируют свои действия с оманскими властями.