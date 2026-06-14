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Британия захватила танкер из Усть-Луги у берегов Ла-Манша

Военные Великобритании провели операцию по задержанию танкера Smyrtos, который британские власти относят к так называемому теневому флоту России. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. Судно вышло из порта Усть-Луга Ленинградской области 5 июня.

На борт танкера под флагом Камеруна поднялись морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция продлилась более шести часов при поддержке вертолетов, самолета P-8 Poseidon, фрегата HMS Sutherland и минного тральщика HMS Ledbury. Судно находится в санкционном списке Великобритании с июля 2025 года.

Лондон задействовал статью 110 Конвенции ООН по морскому праву, позволяющую досматривать судно при подозрении, что оно не имеет национальности.

Карина Дроздецкая

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