Спецслужбы Тайваня создали сайт для граждан КНР, желающих поделиться секретными данными

Бюро национальной безопасности Тайваня запустило специальный сайт, на котором граждане КНР могут сообщать тайваньской спецслужбе секретную информацию. Как сообщает Associated Press, на фоне недавнего ухудшения отношений между КНР и Тайванем «все больше людей обращается в соответствующие ведомства на Тайване с желанием предоставить различную информацию».

В заявлении Бюро национальной безопасности Тайваня говорится, что «за последние годы экономика Китая сталкивается с растущими трудностями, в то время как политический контроль остается жестким. С учетом растущего числа социальных проблем и проблем, связанных с обеспечением средств к существованию, эти условия подпитывают общественное недовольство». В прошлом году ЦРУ США опубликовало в социальных сетях видеоролики на китайском языке, в которых призывало недовольных китайских чиновников рассказывать о ситуации в стране, в том числе на условиях анонимности.

В свою очередь, власти КНР ранее запустили онлайн-платформу для сообщений о деятельности, направленной на «обеспечение независимости Тайваня», с целью привлечения «сепаратистов» к ответственности.

Евгений Хвостик