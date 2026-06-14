Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Александр Гусев

Умер генерал-лейтенант Александр Гусев, в прошлом возглавлявший управление «А» антитеррористического центра ФСБ России («Альфа»). Ему было 79 лет. О смерти бывшего командира сообщила пресс-служба Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев

Фото: Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа” Александр Гусев

Фото: Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”

Александр Гусев родился в ноябре 1946 года в Москве. В 1965 году поступил в Московское суворовское военное училище, в 1968-м — в Московское высшее общевойсковое училище, в 1977-м — в Военную академию им. М. В. Фрунзе.

Господин Гусев работал в органах государственной безопасности с 1968 года. Более двадцати лет служил в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку специального назначения КГБ СССР. «Альфу» Александр Гусев возглавлял с 1995-го по 1998 год — во время Первой чеченской кампании. Под его руководством проводились операции по освобождению заложников при терактах в Буденновске, Махачкале, Кизляре.

В 1999 году Александр Гусев ушел с военной службы. Был удостоен ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и других наград.