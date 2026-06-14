Глава Запорожской области сообщил о повреждении основных энергообъектов

В Запорожской области были повреждены несколько ключевых энергетических объектов, из-за чего подача электричества в регионе ограничена. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Балицкого, на тех участках, где позволяет оперативная обстановка, специалисты начали восстанавливать объекты. Социально значимые учреждения и критическую инфраструктуру перевели на резервные источники питания. Медицинская помощь в регионе, несмотря на отключения света, оказывается в полном объеме.

«Над Запорожской областью продолжается активность БПЛА противника, системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и работают над отражением воздушных угроз»,— добавил господин Балицкий.

Накануне губернатор также сообщал о налете беспилотников на регион. Тогда Запорожская область частично осталась без электричества. Сегодня он писал, что отключения затронули «значительную часть региона».