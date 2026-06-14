Жители Швейцарии не согласились ограничить население страны до 10 млн человек

Большинство жителей Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек». Такие данные приводит газета Le Temps. Сообщается, что после подсчета 83% пункт «против» набирает 55%.

Авторы инициативы — правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP). Ей принадлежит большинство мест в парламенте. Предложения предусматривали меры для ограничения численности населения страны до 10 млн человек. По мнению инициаторов, это помогло бы стране справиться с последствиями массовой миграции.

В тексте проекта указывалось, что если численность постоянного населения Швейцарии превысит 9,5 млн человек до 2050 года, правительство и парламент изменят законодательство по вопросам предоставления убежища, а также пересмотрят положения некоторых международных соглашений. Если эти меры не помогут, Швейцария должна будет в течение двух лет отказаться от соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении лиц. Оно разрешает гражданам страны и стран блока проживать и работать на территории друг друга.

Сейчас население Швейцарии составляет около 9 млн человек. Соглашение с ЕС о свободном передвижении действует с 2002 года. С тех пор преимущественно за счет миграции население страны увеличилось примерно на 1,7 млн.