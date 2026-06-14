Пять машин столкнулись на КАД в Красногвардейском районе, пострадали трое

Массовое ДТП произошло 14 июня около 12:50 на 41-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги. Столкнулись пять автомобилей: Volvo, LADA, Mitsubishi, Nissan и HAVAL, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в LADA. После этого LADA столкнулась с Mitsubishi, тот — с Nissan. Volvo также задел HAVAL.

В результате ДТП пострадали три человека: мужчины 65 и 54 лет, а также девятилетняя девочка. Все они госпитализированы с травмами средней степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства аварии.

Карина Дроздецкая