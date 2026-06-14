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Станцию метро «Пионерская» закрыли на вход из-за поломки эскалатора

В воскресенье, 14 июня, на станции «Пионерская» закрыли вход для пассажиров. Причина — внеплановая остановка эскалатора, сообщили в петербургском метрополитене.

На станцию направлены аварийно-восстановительные службы

На станцию направлены аварийно-восстановительные службы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На станцию направлены аварийно-восстановительные службы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Станция работает только на выход. Время возобновления работы не уточняется. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами.

«На станцию «Пионерская» направлены аварийно-восстановительные формирования метрополитена. Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы станции»,— говорится в сообщении метрополитена.

UPD: в 14:35 станция «Пионерская» работает в обычном режиме.

Карина Дроздецкая

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