Станцию метро «Пионерская» закрыли на вход из-за поломки эскалатора
В воскресенье, 14 июня, на станции «Пионерская» закрыли вход для пассажиров. Причина — внеплановая остановка эскалатора, сообщили в петербургском метрополитене.
На станцию направлены аварийно-восстановительные службы
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Станция работает только на выход. Время возобновления работы не уточняется. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами.
«На станцию «Пионерская» направлены аварийно-восстановительные формирования метрополитена. Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы станции»,— говорится в сообщении метрополитена.
UPD: в 14:35 станция «Пионерская» работает в обычном режиме.