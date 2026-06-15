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Дни рождения

Сегодня исполняется 85 лет почетному президенту РФС, почетному члену УЕФА Вячеславу Колоскову

Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вячеслав Колосков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ Александр Бородюк:

— Вячеслав Иванович, поздравляю вас с такой замечательной датой, вы очень много сделали для развития советского и российского футбола. Колосков — человек, который достоин уважения, он работал в самый сложный период истории нашего спорта. Хотел бы пожелать вам здоровья и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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