Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Албания ударила по Ирану

Тирана отражает нападки на зятя президента США

Острый политический кризис в Албании, вылившийся в массовые протесты против планов зятя президента США Джареда Кушнера построить на заповедной территории побережья страны элитный туристический комплекс, вышел на международный уровень. Албанский премьер Эди Рама обвинил в разжигании протестов Иран, который, по его словам, мстит за пребывание на территории Албании нескольких тысяч иранских оппозиционеров. Против албанского проекта зятя президента США выступила и Еврокомиссия, предупредив Тирану, что он может поставить под угрозу интеграцию Албании в ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Протестующие с флагами Албании

Протестующие с флагами Албании

Фото: Florion Goga / Reuters

Протестующие с флагами Албании

Фото: Florion Goga / Reuters

Премьер Албании Эди Рама объявил на минувшей неделе, что за охватившими страну в последние недели протестами стоит Иран, который ведет «гибридную войну дезинформации против инвестиций (в Албанию), сумма которых могла бы достигнуть €4 млрд». Волну протестов вызвали планы зятя президента США Джареда Кушнера построить на заповедной территории побережья Албании элитный туристический комплекс. Для этого албанские власти спешно изменили закон о заповедниках, легализовав там застройку, а связанные с зятем президента США компании получили статус стратегического инвестора. Когда же часть заповедной территории была обнесена колючей проволокой, а в соцсетях появились фото бульдозеров на пляжах, тысячи албанцев вышли на улицы.

Очередные столкновения протестующих с полицией произошли в эти выходные, когда сотни недовольных албанцев снесли проволочное ограждение на одной из будущих строек.

Всего за пару недель экологический протест в Албании перерос в общенациональную кампанию, получившую название «революция фламинго» и направленную в первую очередь против премьера Эди Рамы, который активно лоббирует проект Джареда Кушнера (см. «Ъ» от 7 июня). Расследование в отношении проекта начала спецпрокуратура SPAK, созданная в Албании по инициативе ЕС для борьбы с коррупцией и организованным криминалом.

«Иран стал частью гибридной войны против нас, ибо больше никто не заинтересован в распространении этой гнусной лжи»,— заявил Эди Рама, комментируя, в частности, появившуюся в последнее время информацию, что албанский проект зятя президента США мог бы включать и переселение в Албанию палестинцев из сектора Газа. Премьер напомнил и о кибератаках на албанские госструктуры 2022 года, в которых Тирана также обвинила Иран, после чего разорвала с ним дипотношения.

Членство в ЕС для Тираны и других новобранцев может не быть полноценным

По словам Эди Рамы, Тегеран мстит Албании за пребывание на ее территории нескольких тысяч иранских оппозиционеров. «Не можете простить Албании, что она дала убежище иранским мужчинам и женщинам, которых вы пытались заставить замолчать страхом, тюрьмой и смертью только за то, что они посмели думать, говорить и мечтать иначе»,— возмутился в соцсетях албанский премьер. Албания еще в 2013 году по настоянию США приняла у себя около 3 тыс. членов оппозиционно настроенной по отношению к иранским властям Организации народных моджахедов (MEK), которые с тех пор проживают в окрестностях второго по величине албанского города Дуррес на побережье Адриатики.

Все обвинения со стороны албанского премьера в Тегеране категорически отвергают. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил на минувшей неделе, что власти Албании попросту избегают ответа на требования собственных граждан и пытаются закрыть проблему обвинениями в адрес Тегерана, однако «албанский народ достаточно мудр и потому не поверит подобным утверждениям».

Впрочем, куда более неприятным для албанских властей может оказаться не опровержения Тегерана, а последнее заявление Еврокомиссии. На минувшей неделе там предупредили Тирану, что проект зятя президента США по строительству на заповедной территории албанского побережья элитного туристического комплекса может поставить под угрозу интеграцию Албании в ЕС, куда она рассчитывает попасть уже к 2030 году.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд