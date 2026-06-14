Албания ударила по Ирану

Острый политический кризис в Албании, вылившийся в массовые протесты против планов зятя президента США Джареда Кушнера построить на заповедной территории побережья страны элитный туристический комплекс, вышел на международный уровень. Албанский премьер Эди Рама обвинил в разжигании протестов Иран, который, по его словам, мстит за пребывание на территории Албании нескольких тысяч иранских оппозиционеров. Против албанского проекта зятя президента США выступила и Еврокомиссия, предупредив Тирану, что он может поставить под угрозу интеграцию Албании в ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие с флагами Албании

Фото: Florion Goga / Reuters Протестующие с флагами Албании

Фото: Florion Goga / Reuters

Премьер Албании Эди Рама объявил на минувшей неделе, что за охватившими страну в последние недели протестами стоит Иран, который ведет «гибридную войну дезинформации против инвестиций (в Албанию), сумма которых могла бы достигнуть €4 млрд». Волну протестов вызвали планы зятя президента США Джареда Кушнера построить на заповедной территории побережья Албании элитный туристический комплекс. Для этого албанские власти спешно изменили закон о заповедниках, легализовав там застройку, а связанные с зятем президента США компании получили статус стратегического инвестора. Когда же часть заповедной территории была обнесена колючей проволокой, а в соцсетях появились фото бульдозеров на пляжах, тысячи албанцев вышли на улицы.

Очередные столкновения протестующих с полицией произошли в эти выходные, когда сотни недовольных албанцев снесли проволочное ограждение на одной из будущих строек.

Всего за пару недель экологический протест в Албании перерос в общенациональную кампанию, получившую название «революция фламинго» и направленную в первую очередь против премьера Эди Рамы, который активно лоббирует проект Джареда Кушнера (см. «Ъ» от 7 июня). Расследование в отношении проекта начала спецпрокуратура SPAK, созданная в Албании по инициативе ЕС для борьбы с коррупцией и организованным криминалом.

«Иран стал частью гибридной войны против нас, ибо больше никто не заинтересован в распространении этой гнусной лжи»,— заявил Эди Рама, комментируя, в частности, появившуюся в последнее время информацию, что албанский проект зятя президента США мог бы включать и переселение в Албанию палестинцев из сектора Газа. Премьер напомнил и о кибератаках на албанские госструктуры 2022 года, в которых Тирана также обвинила Иран, после чего разорвала с ним дипотношения.

По словам Эди Рамы, Тегеран мстит Албании за пребывание на ее территории нескольких тысяч иранских оппозиционеров. «Не можете простить Албании, что она дала убежище иранским мужчинам и женщинам, которых вы пытались заставить замолчать страхом, тюрьмой и смертью только за то, что они посмели думать, говорить и мечтать иначе»,— возмутился в соцсетях албанский премьер. Албания еще в 2013 году по настоянию США приняла у себя около 3 тыс. членов оппозиционно настроенной по отношению к иранским властям Организации народных моджахедов (MEK), которые с тех пор проживают в окрестностях второго по величине албанского города Дуррес на побережье Адриатики.

Все обвинения со стороны албанского премьера в Тегеране категорически отвергают. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил на минувшей неделе, что власти Албании попросту избегают ответа на требования собственных граждан и пытаются закрыть проблему обвинениями в адрес Тегерана, однако «албанский народ достаточно мудр и потому не поверит подобным утверждениям».

Впрочем, куда более неприятным для албанских властей может оказаться не опровержения Тегерана, а последнее заявление Еврокомиссии. На минувшей неделе там предупредили Тирану, что проект зятя президента США по строительству на заповедной территории албанского побережья элитного туристического комплекса может поставить под угрозу интеграцию Албании в ЕС, куда она рассчитывает попасть уже к 2030 году.