Зятя президента США Албания встретила протестами

Планы зятя президента США Джареда Кушнера построить на заповедной территории побережья Албании элитный туристический комплекс обернулись серьезным политическим кризисом. Страну захлестнули массовые протесты, которые уже назвали «революцией фламинго». Несмотря на лоббирование проекта премьером Эди Рамой, албанская спецпрокуратура по борьбе с коррупцией начала расследование. Таким образом, албанский проект Джареда Кушнера рискует повторить судьбу его белградского проекта построить на месте бывшего генштаба «Башни Трампа», заблокированного сербской спецпрокуратурой по борьбе с оргпреступностью. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Албанию захлестнули массовые протесты, которые уже назвали «революцией фламинго Фото: Florion Goga / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Албанию захлестнули массовые протесты, которые уже назвали «революцией фламинго Фото: Florion Goga / Reuters

Массовые протесты прокатились на минувшей неделе по многим городам Албании, включая столицу Тирану, где они переросли в ожесточенные столкновения с полицией и попытку протестующих прорваться в администрацию премьера. Еще более масштабные протесты организаторы анонсировали на предстоящей неделе.

Волну протестов вызвали планы зятя президента США Джареда Кушнера построить на заповедной территории побережья Албании элитный туристический комплекс. Проект, предусматривающий сооружение отелей и вилл в лагуне Нарта и на острове Сазани, где когда-то была советская военно-морская база, оценивается в $1,4–1,6 млрд. В 2024 году, когда Джаред Кушнер впервые упомянул об интересе к проекту, в Албании был спешно изменен закон о заповедниках, чтобы легализовать застройку на заповедных территориях.

Кроме того, связанные с зятем президента США компании получили от албанского правительства статус стратегического инвестора, который позволяет обходить многие бюрократические барьеры и открывает двери всех министерств и ведомств.

Когда же часть заповедной территории была обнесена колючей проволокой, а в соцсетях появились фото бульдозеров на пляжах, тысячи албанцев вышли на улицы.

У протестующих два главных требования.

Первое — запретить строительство на территории заповедника, где обитают многие редкие морские животные и птицы, в том числе сотни фламинго. Именно поэтому протесты уже окрестили «революцией фламинго».

Второе ключевое требование протестующих — вернуть прежним владельцам земли в этом районе, конфискованные еще во времена коммунистического режима.

Протесты направлены в первую очередь против премьера Эди Рамы, который активно лоббирует проект Джареда Кушнера. «Иностранцы — на первом месте, они приносят деньги в нашу страну для нас, албанцев»,— не раз повторял премьер, напоминая, что за время его пребывания во главе правительства с 2013 года ВНП страны вырос в три раза.

Даже участвуя на минувшей неделе в саммите ЕС—Балканы в соседней Черногории, Эди Рама не забывал продвигать проект зятя президента США. Он уверял, что проект «не угрожает ни фламинго, ни другим животным и птицам», а протесты представляют собой «политически мотивированную кампанию», которую подогревают противники президента США Дональда Трампа. «Если бы речь не шла о Джареде, им было бы до лампочки (they wouldn’t give a shit.— “Ъ”) то, что происходит в Албании»,— заявил албанский премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники протестов в Албании Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: AP / Hameraldi Agolli Фото: Fedja Grulovic / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: AP / Hameraldi Agolli Следующая фотография 1 / 7 Участники протестов в Албании Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: AP / Hameraldi Agolli Фото: Fedja Grulovic / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters Фото: AP / Hameraldi Agolli

Впрочем, албанская оппозиция убеждена, что премьер лукавит. По мнению оппонентов, Эди Рама явно рассчитывает с помощью проекта зятя президента США обеспечить поддержку своей администрации со стороны Вашингтона.

Возникли вопросы к проекту и у албанской специальной прокуратуры SPAK, созданной для борьбы с коррупцией и организованной преступностью. На минувшей неделе там подтвердили, что в отношении строительства в заповедной зоне побережья начато расследование, однако какие-либо детали сообщить отказались.

Таким образом, албанский проект Джареда Кушнера рискует повторить печальную судьбу его белградского проекта по строительству на месте бывшего генштаба «Башни Трампа» — крупного жилищно-офисного комплекса стоимостью $500 млн. Несмотря на активную поддержку проекта со стороны президента Сербии Александра Вучича, сербская спецпрокуратура по борьбе с оргпреступностью заблокировала его, объявив, что статус объектов культурного наследия со зданий генштаба снят незаконно. После этого зятю президента США пришлось отказаться от белградского проекта.