В Карелии найдено тело семилетнего мальчика из Петербурга

В акватории Ладожского озера у острова Есусаарет в Лахденпохском районе найдено тело семилетнего ребенка. Мальчик с семьей приехал на отдых из Санкт-Петербурга. Тело погибшего поднято из воды и передано сотрудникам полиции, сообщили в региональном МЧС.

Мальчика искали с 12 июня. По предварительным данным, семья, в составе которой находились четверо взрослых и двое детей, прибыла на остров Есисаари в акватории Ладожского озера.

Спустя примерно полтора часа родственники заметили отсутствие мальчика. Самостоятельные поиски на территории острова результата не дали, после чего взрослые обратились в экстренные службы.

Карина Дроздецкая